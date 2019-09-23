HABER

İstanbul'da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:32 | Son Güncelleme

Bağcılar'da sahte alkol üreten yerlere metil alkol temin eden bir depoya düzenlenen baskında yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi - Depoda bulunan bir kişi gözaltına alınırken polis ekiplerinin adresteki incelemesi sürüyor

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir adrese düzenlenen operasyonda yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten yerlere metil alkol temin eden Bağcılar'daki bir adresi takibe aldı.

Yapılan çalışmanın ardından adrese baskın düzenleyen ekipler, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirdi.

Depoda bulunan 1 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı Korkunç son! 8'inci kattan yere çakıldı
Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı
15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma 15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Metil Alkol sahte içki

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

Son dakika: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz ile ilgili yeni bir soruşturma başlattı

15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma

Bakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Irak'ın kuzeyinde hain tuzak! Şehit ateşi Gölcük'e düştü

Diyarbakır'daki 'evlat nöbeti'ne karşı PKK'dan kara propaganda

PKK'nın hain planı deşifre edildi!

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

MSB duyurdu! F-16'lar Suriye hava sahasında uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.