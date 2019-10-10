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İstanbul'da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 5 ton metil alkol ele geçirildi - Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 5 ton metil alkol ele geçirilirken 1 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da kolonya, deterjan ve havuz kimyasalları imalathanesi adı altında faaliyet yürüten bir iş yerinde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 23 Eylül'de iş yerine düzenledikleri operasyonda 5 ton metil alkol, alkol damıtma kazanı, 3 su tankı ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

İş yerinde bulunan Sergen K. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Bağcılar Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü sahte içki

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