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İstanbul’da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:43 | Son Güncelleme

Yılbaşı öncesi İstanbul’da denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, 2 farklı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 574 şişe sahte içki, 660 litre sahte içki, 199 boş şişe, 500 adet içki şişesi kapağı, 4 bin 800 adet votka ve viski etiketi olmak üzere toplam 6 bin 736 adet ürün ele geçirdi.Alınan bilgiye göre; Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik denetimlerini artırdı.

Yılbaşı öncesi İstanbul’da denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, 2 farklı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 574 şişe sahte içki, 660 litre sahte içki, 199 boş şişe, 500 adet içki şişesi kapağı, 4 bin 800 adet votka ve viski etiketi olmak üzere toplam 6 bin 736 adet ürün ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre; Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesi sahte içki üretimine yönelik denetimlerini artırdı. Alınan bir ihbar üzerine Esenler ve Zeytinburnu’nda sahte alkol üretilen depo tespit edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce belirlenen adreslere 9 Aralık’ta eş zamanlı operasyon düzenleyen emniyet ekipleri, baskınlarda 574 şişe sahte içki, 660 litre sahte içki, 199 boş şişe, 500 adet içki şişesi kapağı, 4 bin 800 adet votka ve viski etiketi olmak üzere toplam 6 bin 736 adet ürün ele geçirdi.
Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

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