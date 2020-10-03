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İstanbul’da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 12:35 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Maltepe’de sahte içki deposuna baskın düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Maltepe’de sahte içki deposuna baskın düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 9 top 684 litre alkol ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Maltepe’de bir otopark içerisine kurulan çadırda sahte içki depolandığını belirledi. Depoya baskın yapan ekipler 9 ton 684 litre sahte alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların 1’er litrelik şişeler halinde depoladıkları içkileri Bağcılar ve Fatih İlçelerinde nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde faaliyet gösteren tekel bayileri ile anlaşarak piyasaya sürdükleri belirlendi.

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