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İstanbul’da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:15 | Son Güncelleme

İstanbul polisi kiralık villaya düzenlenen operasyonda yakalanan bin 401 adet kaçak ve sahte içkiyi, 10 bin 264 adet boş içki şişesini, 6 ton 670 litre metil alkolü sergiledi.

İstanbul’da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İstanbul polisi kiralık villaya düzenlenen operasyonda yakalanan bin 401 adet kaçak ve sahte içkiyi, 10 bin 264 adet boş içki şişesini, 6 ton 670 litre metil alkolü sergiledi. Zehir tacirlerinin saf etil alkol olarak satılan şişelerin içine metil alkol doldurdukları ve hava yolu şirketlerinin ismini kullanarak sahte içkileri satışa sunduklarını belirledi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, kaçak ve sahte içki nedeniyle vatandaşların hayatını kaybettiği, kalıcı sağlık problemleri yaşadığı olayları önlemek amacıyla operasyonlar düzenledi. Operasyonlar kapsamında bin 401 adet kaçak ve sahte içki, 10 bin 264 adet boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol, 8 bin 547 adet alkollü içki şişesi kapağı, 68 bin 662 adet alkollü içki şişesi etiketi, 5 bin adet sahte TAPDK bandrolü, 25 bin adet sahte yabancı menşeli bandrol, 4 litre anason yağı, marka basım makineleri, havalı kompresörler, çok sayıda alkol imalat malzemesi ve 1 adet kapalı kasa kamyonet ele geçirildi.Ele geçirilenler sergilendi.
Düzenlenen operasyonda üzerinde saf etil alkol yazan şişelerin içine metil alkol doldurulduğu belirlendi. Ayrıca, hava yolu şirketlerinin alkol satışı bulunmamasına rağmen sahte içki şişelerine yapıştırılmak üzere şirket isimlerinin yazılı olduğu etiketler ele geçirildi.
Şüphelilerin yakalanmamak için lüks villaları kiraladıkları ve villaları alkol imalathanesine çevirdikleri öğrenildi. Operasyonlar neticesinde 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken 15’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İstanbul’da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İstanbul’da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

İstanbul’da sahte içki operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

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