HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul’da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 21:47 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içkiden ölümler nedeniyle Beyoğlu ve Ümraniye’de operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahte içkiden ölümler nedeniyle Beyoğlu ve Ümraniye’de operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda iki şüpheli gözaltına alınırken, 75 adet 1 litrelik şişlere koyulmuş sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde artan sahte alkol ve buna bağlı ölümlerin gerçekleşmesi üzerine kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’ndeki bir işyeri ve deposunda kaçak içki satıldığı yönünde bilgi alan ekipler, adrese operasyon düzenleyerek incelemelerde bulundu. Ekipler işyerinde ve depoda 75 adet 1 litrelik şişlerin içine koyulmuş sahte içki ele geçirirken, işyeri sahibi İlyas C. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Ümraniye’de kaçak içki imalathanesine baskın
Sahte içki üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler, Ümraniye Madenler Mahallesi’nde bir evde kaçak içki imalatının yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler adrese baskın düzenledi. Adreste incelemelerde bulunan ekipler içerisinde sahte içki bileşenleri bulunan 2 adet bidon, 325 adet boş çeşitli boy ve ebatlarda şişe ve kapağı ele geçirdi. Ekipler ikamette bulunan Kazım Engin K. isimli şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
Beyoğlu ve Ümraniye’de gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
Çekiliş sonuçları belli olduÇekiliş sonuçları belli oldu
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları görüntülendi
Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki kampları görüntülendi
Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!
Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
İlkokulda koronavirüs paniği! 30 öğrenci karantinaya alındı
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı
'Komünist Başkan' ifadeye çağrıldı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Beyoğlu'da 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı
Beyoğlu'da 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı
Sözcü Kalın'dan Yunanistan ve AB'ye net mesaj! 'Türkiye şantaja boyun eğmez'
Türkiye'den Yunanistan ve AB'ye net mesaj!
Sözcü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü
Sözcü Kalın'dan ABD ile kritik görüşme
İçişleri Bakanı Yardımcısı'ndan Kürtçe tiyatro iddialarına cevap
Kürtçe tiyatro iddialarına İçişleri Bakanı Yardımcısı'ndan cevap
Siirt'te ekipler kanalizasyona düşen ineği kurtarmak için büyük çaba gösterdi
Siirt'te ekipler kanalizasyona düşen ineği kurtarmak için büyük çaba gösterdi
Süper Loto sonuçları belli oldu! 13 Ekim Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 13 Ekim 2020!
Çekiliş sonuçları belli oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.