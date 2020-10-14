HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da sahte içki operasyonu: 7 ton etil alkol ele geçirildi

İstanbul’da sahte içki operasyonu: 7 ton etil alkol ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 01:15 | Son Güncelleme

Başakşehir’de sahte içki imalathanelerine düzenlenen operasyonda 7 ton etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Başakşehir’de sahte içki imalathanelerine düzenlenen operasyonda 7 ton etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Baskın yapılan depoda 2 kişi yakalanırken, 1 kişinin firari olduğu, depo sahibinin ise depoyu temizlik ürünleri imalatı yapacağız diyerek kiraladığı öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, son dönemde yurt genelinde meydana gelen alkol zehirlenmeleri ve ölümleriyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışma başlatmış, soruşturma kapsamında peş peşe operasyonlar düzenlemişti.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında dün Avcılar’daki bir imalathaneye yapılan ve 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği operasyonun ardından bu gece 2 yeni depo ve imalathane daha ele geçirdi. Başakşehir’de iki ayrı depoya yapılan operasyonda yaklaşık etil ve metil olmak üzere 7 ton alkol ele geçirildi. Baskın esnasında depo içerisinde bulunan ve kolilenmiş olarak sevki hazırlanan etil ve metil alkol kolilerinin üzerine dikkat çekmemek için limon ve Gül ismi yazarak diğer illere böyle sevkiyat yaptıkları öğrenildi.
İş yeri temizlik ürünleri üreteceğiz diyerek kiralanmış
Gece saatlerinde yapılan operasyonun detayları belli oldu. İçerisinde 7 tona yakın etil ve metil alkol üretimi yapılan depo sahibinin depoyu kiralarken ‘Burada temizlik malzemeleri üretimi yapacağım’ dediği öğrenildi.
Depolarda ele geçirilen sahte alkollerin bir kısmının İzmir’e sevk edilen sahte alkollerden olduğu ileri sürüldü.
Operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Polis, firari bir kişinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildiAğrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!
Sevgilisi de en az kendisi kadar ünlü!
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 13 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte 13 Ekim koronavirüs tablosu
Apple Event: iPhone 12 tanıtıldı! İşte iPhone 12 fiyatı ve özellikleri
Apple Event: iPhone 12 tanıtıldı! İşte iPhone 12 fiyatı ve özellikleri
İkinci kez koronaya yakalanıp ölen ilk kişi!
İkinci kez koronaya yakalanıp ölen ilk kişi!
Apple Event: iPhone 12 Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Apple Event: iPhone 12 Mini tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Sivas'ta gergin gece! Ailesi ile tartışan genç eşyaları yaktı, kuzenini rehin aldı
Sivas'ta gergin gece! Kuzenini rehin aldı eşyaları ateşe verdi
23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu’nun katil zanlısı cinayeti itiraf etti
23 yaşındaki Gamze'nin öldürülmesi olayında yeni gelişme
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Çorum'da facianın eşiğinden dönüldü! Freni boşalan vinç evin içine girdi
Faciaya ramak kala! Evin odasına kadar girdi
Beyoğlu'da 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı
Beyoğlu'da 15 liralık tarife uygulayan değnekçi yakalandı
Sözcü Kalın'dan Yunanistan ve AB'ye net mesaj! 'Türkiye şantaja boyun eğmez'
Türkiye'den Yunanistan ve AB'ye net mesaj!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.