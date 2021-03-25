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  4. İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 2 milyonun üzerinde ilaç ele geçirildi

İstanbul’da sahte ilaç operasyonu: 2 milyonun üzerinde ilaç ele geçirildi

25.03.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan 2 milyonu aşkın cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin ürettikleri cinsel içerikli ilaçları piyasaya sürerek sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.Çalışma kapsamında Gaziosmanpaşa’da 2 farklı adrese dün operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon 282 bin 400 adet cinsel içerikli takviye kapsül, 5 bin 100 adet cinsel takviye içerikli çikolata, 500 adet cinsel içerikli damla, 36 bin 672 adet cinsel içerikli jel krem, 100 adet cinsel içerikli paketlenmiş toz, 2 bin 772 adet cinsel içerikli macun, 5 bin 600 adet cinsel içerikli ıslak mendil, 720 adet cinsel içerikli sprey ve cinsel ilaç yapımında kullanılan 20 kilo etken maddesi olmak üzere piyasa değeri 10 milyon 56 bin 188 lirayı bulan 2 milyon 239 bin 836 adet takviye içerikli çikolata, macun, krem ve kapsül hap ele geçirildi.Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan 2 milyonu aşkın cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin ürettikleri cinsel içerikli ilaçları piyasaya sürerek sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında Gaziosmanpaşa’da 2 farklı adrese dün operasyon düzenleyen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon 282 bin 400 adet cinsel içerikli takviye kapsül, 5 bin 100 adet cinsel takviye içerikli çikolata, 500 adet cinsel içerikli damla, 36 bin 672 adet cinsel içerikli jel krem, 100 adet cinsel içerikli paketlenmiş toz, 2 bin 772 adet cinsel içerikli macun, 5 bin 600 adet cinsel içerikli ıslak mendil, 720 adet cinsel içerikli sprey ve cinsel ilaç yapımında kullanılan 20 kilo etken maddesi olmak üzere piyasa değeri 10 milyon 56 bin 188 lirayı bulan 2 milyon 239 bin 836 adet takviye içerikli çikolata, macun, krem ve kapsül hap ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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