HABER

İstanbul'da sahte nargile tütünü operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 18:53 | Son Güncelleme

Operasyonda, 1,5 ton satışa hazır sahte nargile tütününe, 250 ton işlenmemiş tütüne el konuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonda, 1,5 ton satışa hazır sahte nargile tütünü ve 250 ton işlenmemiş tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Topçular Mahallesi'ndeki 3 katlı iş hanının 2 katında sahte nargile tütünü imalatı yapıldığı bilgisini aldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu adrese düzenlenen operasyonda, 1,5 ton satışa hazır sahte nargile tütünü, 250 ton işlenmemiş tütün ile çok miktarda aroma ve imalatta kullanılan maddeler ele geçirildi.

Operasyonda iş yerinde bulunan bir kişi de gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler, bir kamyona yükletilerek emniyete götürüldü.

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!
Köylüler taş ocağına karşı eylem yaptıKöylüler taş ocağına karşı eylem yaptı
Su kuyusuna düşen tilki 6 saatlik operasyonla kurtarıldıSu kuyusuna düşen tilki 6 saatlik operasyonla kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eyüpsultan operasyon sahte tütün

En Çok Okunan Haberler

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Liberya'da okulda yangın faciası: 30 çocuk öldü!

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Mini eteği olay oldu! Alişan tepki gösterdi

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Yemekteyiz'i bırakmıştı! Kötü haber

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan rektör atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

İğrenç olay! Samanlıkta başlayıp yıllarca devam etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

Bahçeli'yi anlatan İngilizce kitap yayımlandı

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Fuhuş çetesinin Rus uyruklu kadın lideri 'Hayalet' yakalandı

Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.