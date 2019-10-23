HABER

İstanbul’da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin sahte dolar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

İstanbul’da düzenlenen bir operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon 330 bin Amerikan doları para ele geçirildi.

İstanbul’da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin sahte dolar ele geçirildi

İstanbul’da düzenlenen bir operasyonda, sahte olduğu belirlenen 1 milyon 330 bin Amerikan doları para ele geçirildi. Piyasaya sürülmek üzere saklanan paralar ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan istihbarat üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim Pazartesi günü Başakşehir’de bir depoya baskın düzenledi.
Depoda yapılan aramada 100’lük banknotlar halinde 1 milyon 330 bin sahte Amerikan doları para ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu ileri sürülen Orhan Ç. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli Orhan Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Polis, ele geçirilen sahte 1 milyon 330 bin Amerikan dolarını basıp piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik çalışmaları ve paraların basıldığı matbaanın ortaya çıkarılması için operasyonları sürüyor.

İstanbul’da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin sahte dolar ele geçirildi

PARTNER Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor Gizemini kimse çözemedi! ABD onu yerin yüzlerce metre altında saklıyor
Alanya’da fuhuş operasyonu: İkisi küçük yaşta 4’ü kadın 6 gözaltıAlanya’da fuhuş operasyonu: İkisi küçük yaşta 4’ü kadın 6 gözaltı
Aksaray’da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü öldüAksaray’da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Kremlin: YPG çekilmezse Türk ordusu tarafından ezilecek

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

MasterChef'te bir ilk yaşandı! Neye uğradıklarını şaşırdılar!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Terim'den flaş Belhanda sözleri!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Trump'tan bir Türkiye açıklaması daha!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Tıp öğrencisi yaşamına son verdi

Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.