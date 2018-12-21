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İstanbul'da sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 06:49 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA -  İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sabahın saatlerinde sahte para bastıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da sahte para operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Ertan KILIÇ - Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sabahın saatlerinde sahte para bastıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyona Özel Harekat ekipleri de destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para basıp çoğalttıkları tespit edilen bir suç örgütüne yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Önceden belirlenen birçok adrese eş zamanlı baskın yapan mali polislere, Özel Harekat ekipleri de destek verdi. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda, ekipler adreslerde uzun süre arama yaptı.
Baskın yapılan adreslerden biri de Sultangazi İlçesi Yunusemre Mahallesi 1386.Sokak'ta bulunan bir ev oldu. Adrese giren ekipler evde uzun süre arama yaptı.
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