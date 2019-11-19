İstanbul'da sahte para operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı

Ali ABLAY/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL merkezli 3 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 21 kişi gözaltına alınmış, piyasaya sürülmek için bekleyen 15 bin dolar ve 128 bin lira ele geçirilmiş, şebekenin piyasaya sürdüğü toplam 335 bin liraya el konulmuştu. 21 şüpheliden 9’u bugün çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek, sahte para basarak piyasaya süren bir şebekenin peşine düştü. 6 ay boyunca şüphelileri teknik ve fiziki takiple izleyen ekipler 15 Kasım'da İstanbul, Adana ve Mardin'de 24 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişiyi yakalamak için yapılan baskınlara Özel Harekat ekipleri, polis helikopteri de katıldı. Yapılan baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan aynı şebekeden 5 kişinin ise daha önce sahte para basmak ve piyasaya sürmek suçunda tutuklandığı halen cezaevinde oldukları ortaya çıktı.