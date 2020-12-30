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İstanbul’da sahte parfüm imalathanesine baskın

30.12.2020 17:27 | Son Güncelleme:
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İstanbul’da sahte parfüm imalathanesine baskın

Beylikdüzü’nde sahte parfüm üretilen imalathaneye düzenlenen operasyonda, 11 bin 235 şişe sahte parfüm, 2 ton etil alkol, 3 ton parfüm esansı ele geçirildi.Alınan bilgilere göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu, Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Beylikdüzü’nde sahte parfüm üretilen imalathaneye düzenlenen operasyonda, 11 bin 235 şişe sahte parfüm, 2 ton etil alkol, 3 ton parfüm esansı ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu, Beylikdüzü ilçesi Kavaklı Mahallesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Kaçak parfüm imalathanesine çevrildiği anlaşılan iş yerine düzenlenen operasyonda O.K. (35) isimli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Depoda yapılan aramalarda, 11 bin 235 şişe sahte parfüm ve parfüm imalatında kullanılan 82 bin 500 tane çeşitli markalara ait etiket, 3 bin 720 boş parfüm şişesi, 6 binin üzerinde boş parfüm kutular, 2 ton etil alkol, 3 ton parfüm esansı, 4 parfüm doldurma makinesi, 3 parfüm kapağı presleme makinesi, 2 kompresör ve vakum pompalama cihazları ele geçirildi. Emniyet ekiplerince söz konusu sahte parfüm imalathanesinde yapılan kontrollerde ise iş yerinin çalışma ruhsatının olmadığı, söz konusu imalathanenin adı geçen markalar ile herhangi bir anlaşmasının bulunmadığı kaydedilirken, üretimin de “merdiven altı” diye tabir edilen üretim şeklinde yapıldığı ortaya çıktı. Sahte parfüm imalathanesinin sahibi O.K.’nin, kaçak iş yerinde 5’i Türkmenistan uyruklu olmak üzere 6 kaçak işçi çalıştırdığı da belirlendi.
Söz konusu kaçak parfüm imalathanesinin, İlçe Zabıta ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildiği öğrenilirken, operasyon sırasında yakalanan O.K. hakkında ise adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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