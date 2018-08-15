İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen sahte parfüm operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Ağustos'ta Küçükçekmece'de sahte parfüm üretimi yapıldığı belirlenen bir iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda, F.C. adlı şüpheli gözaltına alındı.
İş yerinde yapılan aramada, plastik imalatında kullanılan makineler, 2 plastik kurutma fırını, şişe dolum makinesi, kapaklama makinesi, kutu ambalaj makinesi, 100 litre kapasiteli 29 metal varil, farklı markalara ait 3 bin 600 şişe sahte parfüm, 4 bin parfüm aparatı, 17 bin şişe aparatı, 10 bin şişe kapağı, 3 bin boş parfüm kutusu ve 3 bin 900 boş şişe ele geçirildi.
Gözaltındaki F.C. hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
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