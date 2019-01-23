İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul’da düzenlenen operasyonda, 77 bin 236 şişe sahte parfüm ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin ürettiği sahte parfümleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 18 Ocak'ta Başakşehir'de bir depoya operasyon düzenleyen polis, 2'si Suriyeli 3 kişiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, 77 bin 236 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilere, "6769 Sınai Mülkiyet Kanunu" kapsamında işlem yapıldığı öğrenildi.

