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  4. İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da sahte parfüm operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 18:03 | Son Güncelleme

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 147 bin 806 ürün, 490 parfüm şişesi, 655 parfüm kapağı, 3 dolum makinesi, 70 litre saf alkol ve 4 litre esans bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 4 adrese düzenlenen operasyonda, sahte parfüm yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sahte parfüm üretip sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahte parfüm satışı yapan kişilerin yakalanmasına yönelik fiziki takip neticesinde, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi, Zeytinburnu Maltepe Mahallesi ve Kağıthane Talatpaşa Mahallesi'nde tespit edilen 4 ayrı adrese baskın düzenlendi.

Operasyonda, 147 bin 806 ürün, 490 parfüm şişesi, 655 parfüm kapağı, 3 dolum makinesi, 70 litre saf alkol ve 4 litre esans ele geçirildi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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operasyon polis sahte parfüm

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