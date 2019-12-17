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İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:23 | Son Güncelleme

Arnavutköy’de sahte parfüm imalatı yaptığı belirlenen 10 iş yeri ve depoya düzenlenen baskında 768 bin 857 şişe satışa hazır sahte parfüm ele geçirildi.

Arnavutköy’de sahte parfüm imalatı yaptığı belirlenen 10 iş yeri ve depoya düzenlenen baskında 768 bin 857 şişe satışa hazır sahte parfüm ele geçirildi. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy’de sahte parfüm imalatı yapıldığı istihbaratını aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen 10 ayrı iş yerine 29 Kasım’da eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri 350 bin TL’yi bulan 768 bin 857 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Ünlü markaların taklidi olduğu saptanan çok sayıda satışa hazır sahte parfüme imha edilmek üzere el konulurken, Serdar K.(31), Mehmet Mihdi B.(43) ve Alaattin İ.(75) adlı 3 şüpheli gözaltına alındı.
Söz konusu sahte parfümlerin üretildiği bir makineye de el konulurken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

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