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İstanbul’da sahte parfüm ve nargile tütünü operasyonu

15.12.2020 11:16 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 100 şişe sahte parfüm ve 73 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan istihbarat çalışması neticesinde, yabancı plakalı bir tırda yüklü miktarda sahte parfüm ve nargile tütünü bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul’da gerçekleştirilen operasyonda 6 bin 100 şişe sahte parfüm ve 73 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan istihbarat çalışması neticesinde, yabancı plakalı bir tırda yüklü miktarda sahte parfüm ve nargile tütünü bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli tırın yerini belirleyen ekipler operasyon için harekete geçti.
Erenköy Gümrük Müdürlüğü sahasında durdurulan yabancı plakalı tırda yapılan aramada tırın yasal yükünün arasına gizlenmiş vaziyette toplam 6 bin 100 şişe sahte parfüm ve 73 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyon neticesinde gümrüklenmiş değeri yaklaşık 350 bin lira olan, piyasada yüksek fiyatta alıcı bulan markaların ürünlerini taklit ederek Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarını ihlal eden sahte parfümler ile halk sağlığını tehdit eden nargile tütününe el konuldu.

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