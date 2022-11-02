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İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 2 zanlı yakalandı

02.11.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, yurt dışında yaşayan kişilere sahte pasaport düzenledikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte pasaport operasyonunda 2 zanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, "göçmen kaçakçılığı" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, Fatih'te 2 zanlının, çeşitli sosyal medya platformlarından iletişime geçtikleri yurt dışında yaşayan kişilere, ülkeye göre sahte pasaport ve kimlik düzenlediklerini tespit etti. Şüphelilerin, düzenledikleri belgelerin mor ışıkta videosunu çekerek, alıcıları ikna ettikleri ve güven sağladıkları belirlendi.

Polis ekipleri, Cerrahpaşa Mahallesi'nde yaşayan zanlılar R.B. ve M.K.I'nın, sahte kimlik ve pasaport yaptıkları tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, adreste yapılan aramada, 42 ülkeye ait 113 kimlik kartı ve 90 boş kimlik kartı, 15 ülkeye ait 27 pasaport, 21 ülkeye ait boş 22 pasaport kapağı ile boş kimlik kartları, pasaport ve vize yaprakları, değerli kağıtlar, çip, mühür ve baskı aleti ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul operasyon

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