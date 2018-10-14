İstanbul'da sahte ve kaçak alkol denetimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gece kulübü ve eğlence yerlerinde yapılan denetimlerde 12 iş yerinin sahte alkol satışı yaptığı, iş yerleri sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sahte ve kaçak alkollü içki satışının önlenmesine yönelik 12 Eylül-12 Ekim arasında Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Bakırköy'de gece kulübü ve eğlence yerleri denetlendi.
Denetlenen 156 iş yerinin 12'sinde sahte ve kaçak alkollü içki satışı yapıldığı belirlendi. Yapılan aramada 437 sahte alkollü içki, 50 litre metil alkol, 110 boş şişe ele geçirildi.
İş yerlerine idari işlem yapılırken, 12 iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!
Antalya'da ilk kez görüntülenen mavi orkinos zıpkınla avlandı
Muharrem İnce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'İş Bankası' sözlerine Twitter'dan tepki gösterdi
Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!
ABD Başkanı Trump'ın eşi Melenia Trump'tan 'aldatılma' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sosyal medya uyarısı!
Denizli'de balkonda vahşet! Kan gölüne döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a rahip Brunson yanıtı
Okuyucu Yorumları 0 yorum