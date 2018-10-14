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İstanbul'da sahte ve kaçak alkol denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 13:28 | Son Güncelleme

12 Eylül-12 Ekim arasında gece kulübü ve eğlence yerlerinde yapılan denetimlerde 12 iş yerinin sahte alkol satışı yaptığı, iş yerleri sahipleri hakkında adli ve idari işlem uygulandığı bildirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gece kulübü ve eğlence yerlerinde yapılan denetimlerde 12 iş yerinin sahte alkol satışı yaptığı, iş yerleri sahipleri hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sahte ve kaçak alkollü içki satışının önlenmesine yönelik 12 Eylül-12 Ekim arasında Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Bakırköy'de gece kulübü ve eğlence yerleri denetlendi.

Denetlenen 156 iş yerinin 12'sinde sahte ve kaçak alkollü içki satışı yapıldığı belirlendi. Yapılan aramada 437 sahte alkollü içki, 50 litre metil alkol, 110 boş şişe ele geçirildi.

İş yerlerine idari işlem yapılırken, 12 iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

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denetim istanbul sahte ve kaçak alkollü içki

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