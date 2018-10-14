HABER

İstanbul'da sahte ve kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 13:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 ilçede kaçak ve sahte içki operasyonu düzenlendi.

İstanbul'da sahte ve kaçak içki operasyonu

Serpil KIRKESER / İSTANBUL,(DHA)
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 ilçede kaçak ve sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR
Polis, 5-11 Ekim tarihleri arasında Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'de sahte alkol imalathanelerine operasyon
düzenledi. Operasyonda aralarında kaçakçılık suçundan kaydı bulunan 15 şüpheli suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda piyasa değeri 650 bin TL olan 3 bin 750 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 1.850 litre metil alkol, 31 bin 500 adet sahte bandrol ve 24 bin 150 adet içki kapağı ile çok sayıda içki imalat malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

156 EĞLENCE MEKANLARINDA DENETİM YAPILDI
Öte yandan 12 Eylül ve 12 Ekim tarihleri arasında da Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Bakırköy'de faaliyet gösteren 156 ayrı gece kulübü ve eğlence yerlerinde de denetim yapıldı. 12 işyerinde 437 adet sahte alkollü içki, 50 litre metil alkol ve 110 boş şişe ele geçirildi. Konuyla ilgili 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İstanbul'da sahte ve kaçak içki operasyonuİstanbul'da sahte ve kaçak içki operasyonuİstanbul'da sahte ve kaçak içki operasyonuİstanbul'da sahte ve kaçak içki operasyonu

PARTNERKabızlığa ne iyi gelir?Kabızlığa ne iyi gelir?
Üzerine motosiklet devrilen sürücü öldüÜzerine motosiklet devrilen sürücü öldü
Hülya Koçyiğit: 'Atatürk'ün huzurunda, iyi bir sanatçı olmak için ant içtim'Hülya Koçyiğit: 'Atatürk'ün huzurunda, iyi bir sanatçı olmak için ant içtim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 22 ölü! Şoförün ilk ifadesi

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Canlı yayında ortaya çıkan gerçek şoke etti! 1 kadın, 3 erkek...

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

MHP'nin af teklifi ve emeklilikte yaşa takılanların durumu TBMM'de

İlginizi Çekebilir

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Türkiye'ye şaşkına çeviren olay! İki erkek düğün salonunda evlendi

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aralarından biri Yeryüzü Güzeli seçilecek

Aralarından biri Yeryüzü Güzeli seçilecek

Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı

Duvarını tamir etmek isterken çıkanlar şaşırttı

İran'ın yeni yerli otomobili

İran'ın yeni yerli otomobili

İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!

İnternetten eskort kız aramak istedi, adeta kabusu yaşadı!

Vücudunu gören inanamıyor

Vücudunu gören inanamıyor

Twitter'dan yardım istedi, Bornova Belediyesi ceket için operasyon düzenledi!

Twitter'dan yardım istedi, Bornova Belediyesi ceket için operasyon düzenledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.