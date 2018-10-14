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İstanbul'da sahte ve kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 ilçede kaçak ve sahte içki operasyonu düzenlendi.

Serpil KIRKESER / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 ilçede kaçak ve sahte içki operasyonu düzenlendi. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi. SUÇ ÜSTÜ YAKALANDILAR Polis, 5-11 Ekim tarihleri arasında Fatih, Başakşehir, Küçükçekmece ve Büyükçekmece'de sahte alkol imalathanelerine operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kaçakçılık suçundan kaydı bulunan 15 şüpheli suç üstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda piyasa değeri 650 bin TL olan 3 bin 750 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 1.850 litre metil alkol, 31 bin 500 adet sahte bandrol ve 24 bin 150 adet içki kapağı ile çok sayıda içki imalat malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. 156 EĞLENCE MEKANLARINDA DENETİM YAPILDI Öte yandan 12 Eylül ve 12 Ekim tarihleri arasında da Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Maltepe, Kartal ve Bakırköy'de faaliyet gösteren 156 ayrı gece kulübü ve eğlence yerlerinde de denetim yapıldı. 12 işyerinde 437 adet sahte alkollü içki, 50 litre metil alkol ve 110 boş şişe ele geçirildi. Konuyla ilgili 12 şüpheli hakkında adli ve idari işlemler başlatıldı.

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