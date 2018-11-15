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İstanbul'da sahteciliğe yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 16:24 | Son Güncelleme

Terör örgütü üyelerine ve kaçak göçmenlere sahte belge temin ettiği gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü üyelerine ve kaçak göçmenlere sahte belge temin ettiği gerekçesiyle 2 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren göçmenler ile FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte belge temin eden ve yurt dışına çıkaran bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Söz konusu çalışma kapsamında, 12 Kasım'da Zeytinburnu'nda bir iş merkezine düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, sahte olduğu belirlenen çok sayıda ehliyet, nüfus cüzdanı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait kurumsal kimlik kartları, ikamet izin belgeleri, sahte belge yapımında kullanılan PVC kaplama makinesi, pasaport ve kimlik kartları için kullanılan soğuk mühür ve dizüstü bilgisayarlar ile sahte belge yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terör örgütü

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