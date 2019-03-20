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İstanbul'da saldırı hazırlığında olduğu öne sürülen DEAŞ'LI yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 20:45 | Son Güncelleme

İSTANBUL Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada, kilise ve sinagog gibi ibadethanelere saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen bir kişinin varlığını tespit ederek çalışma başlattı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik yürüttüğü çalışmada, kilise ve sinagog gibi ibadethanelere saldırı hazırlığında olduğu ileri sürülen bir kişinin varlığını tespit ederek çalışma başlattı. TEM ekipleri, belirlediği çeşitli adreslere 17 Mart Pazar günü baskın düzenledi.
Sarıyer Maslak'ta bulunan bir adrese giren ekipler, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddia edilen S.M. adlı DEAŞ'lı şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı yerde yapılan aramalarda ele geçirilen örgütsel dokümanlara polis ekipleri incelenmek üzere el koydu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.M.'nin sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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