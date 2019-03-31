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İSTANBUL'DA SANDIKLAR KAPANDI OYLAR SAYILIYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:38 | Son Güncelleme

Özgür EREN - Zeki GÜNAL - Murayt SOLAK - Cemil ÖZDEMİR- Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, DHA İstanbul'da oy kullanma işlemi sona erdi.

Özgür EREN - Zeki GÜNAL - Murayt SOLAK - Cemil ÖZDEMİR- Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, DHA
İstanbul'da oy kullanma işlemi sona erdi.
Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbullular, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarlarını seçmek için sandık başına gitti. 10 milyon 560 bin 963 seçmenin yaşadığı kentteki 39 ilçede, 31 bin 124 sandık kuruldu.
İstanbul'da saatlerin 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:
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-Sandıkların açılması
-Oy sayımı
Detaylar

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