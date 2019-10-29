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İstanbul’da sansasyonel eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ’lı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2019 12:57 | Son Güncelleme

İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda sansasyonel eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakaladı.Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt lideri Bağdadi’nin Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’de öldürülmesinin ardından harekete geçen hücre üyelerini yakın takibe aldı.

İstanbul Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda sansasyonel eylem hazırlığındaki 3 DEAŞ üyesini yakaladı.
Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt lideri Bağdadi’nin Suriye’nin kuzeyindeki İdlib’de öldürülmesinin ardından harekete geçen hücre üyelerini yakın takibe aldı. Emniyet güçleri, DEAŞ üyesi R.K., H.U. ve B.Ç.’nın İstanbul’da sansasyonel eylem arayışında olduklarını ve saldırı için lojistik sağlayacak kişilerle irtibata geçtiğini tespit etti.
Hücre üyelerini teknik ve fiziki takibe alan terör ve istihbarat polisi, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi’nden çalınan araca sahte plaka takarak Fatih’teki İstanbul Valiliği yakınlarına getirerek buradan uzaklaştıklarını belirledi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında eylem yapmaya hazırlanan 3 kişilik DEAŞ hücresinin yakalanması için Ataşehir, Fatih ve Sancaktepe’de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Eylem hazırlığındaki 3 şüphelinin yanı sıra operasyonlarda 1 tüfek, 1 tabanca ile çok sayıda mermi ile örgütsel doküman ve eylem talimatı içeren dijital malzeme ele geçirildi.
Terör örgütü DEAŞ üyeliğinden suç kayıtları bulunan şüpheliler arasından birinin örgüt üyeliğinden uzun süre hapis yattığı, bir hücre üyesinin kardeşinin ise Suriye’deki çatışma bölgelerinde öldürüldüğü belirlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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