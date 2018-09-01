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İSTANBUL'DA ŞARBON ŞÜPHESİ (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 22:50 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi. Hastanelerde hastaların kontrol amaçlı olarak tetkikleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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-Hastenelerin dış görüntüsü
-Acil servislerden görüntü
-Genel ve detaylar

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