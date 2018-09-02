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İSTANBUL'DA ŞARBON ŞÜPHESİ: BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN İLK AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 00:04 | Son Güncelleme

  Haber: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi.

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA
Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon hastalığı şüphesiyle çok sayıda kişinin başvurduğu bildirildi. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 9 kişinin yedikleri etin renk değiştirmesi sonucunda şüphelenerek hastaneye başvurdukları öğrenildi. Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli bir televizyon kanalına bağlanarak canlı yayında, "22 kişi şarbon şüphesiyle başvuru yaptı, 14'ü taburcu oldu, 4 kişi de tedavi altında." dedi. Pakdemirli, "Etlerin geldiği özel işletme karantina altına alındı. Hayvanların satın alındığı işletmenin 10 km etrafındaki 3500 hayvan yarından itibaren tedbir için aşılanacak. Aşı çok hızlı etki gösterdiği için bölgede başka şarbon vakası görmeyi beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü:
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-Hastenelerin dış görüntüsü
-Acil servislerden görüntü
-Genel ve detaylar

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