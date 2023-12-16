İstanbul'da şaşırtan anlar! Kaldırıma çıkan taksiye yaya sert tepki

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda kaldırımda ilerleyen taksiye, bir kadın tepki gösterdi. Başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonuyla görüntülediği o anlarda, yayanın taksiye vurarak bağırdığı görülüyor.