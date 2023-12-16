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İstanbul'da şaşırtan anlar! Kaldırıma çıkan taksiye yaya sert tepki

Mynet Haber

Mynet Haber

25 dakika önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda kaldırımda ilerleyen taksiye, bir kadın tepki gösterdi. Başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonuyla görüntülediği o anlarda, yayanın taksiye vurarak bağırdığı görülüyor.

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