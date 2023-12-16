İstanbul'da şaşırtan anlar! Kaldırıma çıkan taksiye yaya sert tepki
Mynet Haber
25 dakika önce
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolunda kaldırımda ilerleyen taksiye, bir kadın tepki gösterdi. Başka bir otomobildeki yolcunun cep telefonuyla görüntülediği o anlarda, yayanın taksiye vurarak bağırdığı görülüyor.
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