İstanbul'da satılacak ramazan pidesi fiyatları açıklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ekmek Fırıncıları Sanatkarları ve Ekmek Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "İstanbul'da da İzmir ve Ankara'daki gibi 300 gram pide 2,5 lira olacak. 350 gram pide 3,0 lira, yumurtalı ve susamlı pide de 3,5 lira olacak." dedi.

Gülhane’deki İstanbul Valiliği önünde "ramazan pidesi" fiyatlarına ilişkin açıklama yapan Çetin, un, elektrik, maya, işçilik, SGK maliyetleri gibi girdilere gelen zamlar daha fazla olsa da halkı düşünerek ve "Enflasyonla Topyekun Mücadele" kapsamında fiyatlara minimum seviyede zam yaptıklarını söyledi.

Çetin, şu bilgileri verdi:

"İstanbul'da da İzmir ve Ankara'daki gibi 300 gram pide 2,5 lira olacak. 350 gram pide 3,0 lira, yumurtalı ve susamlı pide de 3,5 lira olacak. Maliyetlerimizin, girdilerimizin artması, en düşük seviyede zam yapmamızı gerektirmiştir. En düşük seviyede de tuttuk. Bakanımız ve Valimiz ile görüşmemiz neticesinde fiyatlarımız güncellendi. Şu an İstanbul'un durumu böyle."

- "Türkiye Fırıncılar Federasyonunun bu zamla ilgili yetkisi yok"