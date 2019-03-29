İstanbul'da seçim önlemleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin il genelinde huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı'nı yürürlüğe koydu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit başkanlığında Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında Seçim Koordinasyon Bürosu ile Vali Yardımcısı Bahattin Atçı başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) oluşturuldu. Vali yardımcıları başkanlığında oluşturulan büro ve merkezler, bakanlık ile il ve ilçe seçim kurulları ile koordinasyon içerisinde görev yapacak.

İstanbul'da 31 Mart'ta bin 869 seçim

çevresinde 10 milyon 393 bin 532 seçmen, 31 bin 124 sandıkta oy kullanacak. Jandarma bölgesinde 1'i seyyar, 454 sandık ve 132 bin 784 seçmen, polis bölgesinde 155'i seyyar olmak üzere 30 bin 670 sandık ve 10 milyon 260 bin 748 seçmen bulunuyor.

Kentte seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için İl Jandarma Komutanlığınca 271 tim ve 4 bin 130 personel, 1'i helikopter olmak üzere 305 araç, İl Emniyet Müdürlüğünce 41 bin 550 personel, 3 helikopter, 4 bot ve 5 bin 587 araç görevlendirildi.