MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sonuçlar toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içinde gelişirse İstanbul'da seçimin tekrarı çözüm olarak düşünülebilecektir." dedi. Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeleri ve milletvekillerinin katılımıyla Kızılcahamam'da düzenlenen toplantının açılışında konuştu. 31 Mart seçimlerinin üzerinden iki hafta geçmesine rağmen İstanbul'da suların durulmadığını belirten Bahçeli, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı en çok oyu alıp mazbataya şimdilik hak kazanmış gibi görünse de İstanbul'daki seçimlere şaibe karıştığını akıl ve vicdan sağlığı yerinde olan hiç kimsenin inkar edemeyeceğini söyledi. Bahçeli, şöyle devam etti: "Organize sandık yolsuzluğu ortaya çıkmıştır.

Büyükçekmece ile Maltepe'de mızrak çuvala sığmamaktadır.

Hayali seçmen yazımı, boş arsalarda seçmen gösterilmesi, sanal binalara seçmen yerleştirilmesi, sandık görevlileri hakkındaki kuşkular, oy kaydırmaları, geçersiz oyların çokluğu, FETÖ müdahalesiyle ilgili iddialar, ıslak imzalı ve mühürlü sandık sayım-döküm cetvelleri ile sandık sonuç tutanakları ve YSK'ye bildirilen oylar arasında fahiş farklar İstanbul'da seçimi gölgelemiştir.

Şunu hiç kimse aklından çıkarmasın ki şaibesiz, şüphesiz ve tertemiz bir oyla seçimi kazanan kim olursa olsun saygı duyarız, sonuçlara riayet ederiz, muhatabını tebrik etmekten de çekinmeyiz.

Kompleksimiz yoktur, karanlıktan göz kırpmayız." - "Biz ne diyoruz, bunlar ne anlıyor" Bahçeli, kendisinin "Bir oy bile kazanmak için yeterlidir." sözünü istismar edip, İstanbul'daki sandık usulsüzlükleri karşısında yaptığı açıklamalarla ilk günkü beyanının ters düştüğünü ileri sürenlerin ya akıllarında noksanlık ya da karakterlerinde namertlik olduğuna dikkati çekerek, "Biz ne diyoruz, bunlar ne anlıyor. Nato kafa nato mermer." ifadesini kullandı. Hazreti Mevlana'nın, "Bir cümle yeter sözden anlayana, destan yazsan fark etmez laftan anlamayana." sözünü anımsatan Bahçeli, şunları söyledi: "Gören göze perde olur mu?

Saat gibi işleyen basirete engel konur mu?

Hakka, hukuka, adalete kast etmek failini huzura kavuşturur mu?

Ne yapsaydık, milli irade dolandırıcılarına sessiz mi kalsaydık?

29 binden 13 binlere gerileyen oy farkını dikkate alıp, Sayın Binali Yıldırım lehine kullanılan yaklaşık 16 bin oyun nasıl çalındığını, nereye yazıldığını, nasıl gizlendiğini merak etmeyelim mi? Peşine düşmeyelim mi? Mesele yapmayalım mı? Bunun düzeltilmesini istemeyelim mi?

'Kazanmak için bir oy yeterlidir' sözüm, adam olanlar, ahlaklı olanlar, adil olanlar, Allah korkusu taşıyanlar için geçerlidir.

CHP'nin zeka özürlü sözcüleri polemik gevişini başka yerlerde yapsınlar, ama adaletten de kaçmasınlar, sandıklarda çevirdikleri filim fırıldakların günü geldiğinde ortaya çıkacağını unutmasınlar." - "Seçim Türkiye'de yapılmıştır" Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi hakkında Avrupa ve ABD'den peş peşe açıklamalar yapıldığını, seçim sonuçlarının tanınmasının istendiğini, mazbata ve unvan meraklısı CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayının övüldüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Seçim Türkiye'de yapılmıştır.

Seçimi yapan Türk milletidir.

ABD'ye ne oluyor, Avrupa ülkeleri niye telaşlanıyor?

İçişlerimize karışmakla, demokrasimiz üzerinde kuşkular uyandırmakla nereye varmak istiyorlar?

31 Mart'ta katılımın yüzde 85'lere yakın çıkması, milli iradenin şeffaf, dürüst, adil, hakkaniyetli, eşit ve kanuni olarak sandığa yansıması için hukuki sürecin fonksiyonel olarak çalışması yabancı ülkeleri neden geriyor, niye ürkütüyor?"

- "MHP milli iradeye saygılıdır" ABD'de, geçmişte seçimlerin nasıl yapıldığını gayet iyi bildiklerinin, mahkeme kararlarıyla başkanlık ilanlarını unutmadıklarının altını çizen Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu: "MHP milli iradeye saygılıdır.

YSK'nin alacağı her türlü karara bağlıdır.

Ancak İstanbul'daki usulsüzlükler ve sandık hileleri Türkiye'yi kaosa, kargaşaya, krize sürükleyecek hatalara yönelecekse çare yine demokrasi içinde aranmalıdır.

Eğer sonuçlar toplum vicdanında huzur bulmayacak bir anlayış içinde gelişirse İstanbul'da seçimin tekrarı çözüm olarak düşünülebilecektir. İstanbul'daki şayialarla ilgili YSK'nin tevsik edilmiş iddiaları inceleyip bir karar vermesi, şayet organize sandık yolsuzluğu tespit edilirse 298 sayılı Kanun'un 130. maddesinde ifade edilen 'olağanüstü itiraz' süreciyle birlikte seçimlerin yenilenmesi en mantıklı yoldur.

Hak edilmemiş bir başarı, çalınmış bir zafer hiç kimseye fayda getirmeyecektir.

İstanbul'un gelecek beş yılını karartmak, gerilimlerin yaşanmasına çanak tutmak, hizmet yerine sürekli kavgayla zaman kaybetmek yanlıştır, büyük bir vebaldir."

- "Kürt kökenli kardeşlerimiz PKK'ya haddini bildirmiş" Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu'da Kürt kökenli vatandaşların HDP'ye mesafe koyduğunu, huzura "evet" dediklerini, milli birlik ve kardeşlikten yana tercihlerini kullandıklarını vurgulayarak, "Hepsini tebrik ediyor, alayını birden kucaklıyorum. Kürt kökenli kardeşlerimiz oynanan oyunları görmüş, bölücü terör örgütü PKK'ya haddini bildirmiş, siyasetteki acentesi HDP'ye 'yeter artık' mesajını vermişlerdir.

Bu gelişme umut vericidir, Türkiye'nin geleceğine değerli bir hizmettir." dedi. - "Tek kelimeyle vatan hainidir" Bir yanda 31 Mart'ın sancıları devam edip sonuçları üzerinde münakaşalar sürerken, diğer yanda ülkeyi doğrudan veya dolaylı ilgilendiren uluslararası gelişmelerin seyrinin de kötüleştiğini belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonomik tetikçiler yine devrededir.

Zillet İttifakı'nın sözde Kürdistan çığırtkanı bu kez de vadedilmiş topraklardan hayasızca bahsetmiştir.

Zannedersiniz siyonizm tarafından kayyum olarak görevlendirilen kimliksiz ve temelsiz şahsın, tam da İsrail'in Golan Tepeleri ve Batı Şeria komplosu devredeyken bu çıkışı yapması, Türkiye üzerindeki hesapları iyice ayyuka çıkarmıştır.

Vadedilmiş topraklardan bahseden, bu toprakları kuruttuğumuzu iddia eden kişi bir milletvekilidir, HDP'nin Eşbaşkanıdır, CHP'nin, İP'in, SP'nin yoldaşıdır.

Büyük İsrail Projesi'nin truva atı olan bu soysuzlar tek kelimeyle vatan hainidir. İsrail'de yapılan seçimler ve Netanyahu'nun ulaştığı netice bölgemiz için karanlık senaryoların sertleşerek devamına işarettir."

Sudan'da darbe olduğunu, Ömer el-Beşir'in devrildiğini ve nihai olarak tutuklandığını anımsatan Bahçeli, Libya'nın kaynayan kazana dönüştüğünü, ülkenin adeta pek çok eli silahlı örgüt arasında pay edildiğini ve kaostan yakasını kurtaramadığını belirtti. - "Türk milletinden özür dilemelidir" Fransa ve İtalya'nın sözde Ermeni soykırım iddialarını tekrar gündeme getirerek Türkiye husumetlerini gösterdiklerinin altını çizen Devlet Bahçeli, "İtalya Temsilciler Meclisi'nin 10 Nisan 2019 tarihli rezil önergesi Ermeni iddialarının iç siyasi çıkar hesapları adına bir vasıta olarak kullanılmasının maksatlı ve sinsi bir örneğidir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 24 Nisan'ı Anma Günü ilan etmesi utanç verici bir rezalettir.

Fransa eğer anacaksa Afrika'da katlettiği masumları anmalıdır.

Eğer anma günü düzenleyecekse bir asır önce Çukurova'da döktüğü kanları anmalı, biraz vicdan, biraz adalet, biraz hak, biraz insan onuru gözetiyorsa Türk milletinden özür dilemelidir.

Fransa ve İtalya'nın sözde Ermeni soykırımı istismarını şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "ABD bilirkişi midir" Bahçeli, ABD'nin provokasyonlarına devam ettiğini, terör örgütlerini silahlandırmayı sürdürdüğünü, S-400 geriliminin had safhada olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: "Alacağımız F-35'lerin ne olacağı muammadır.

Kimden hangi silahı alacağımızın izin ve icazet mercii ne zamandan beri ABD olmuştur?

Bağımsız bir devlet hangi silahı, hangi füze savunma sistemini, nasıl ve kimlerden temin edeceğini sadece ve sadece kendi belirleyecektir.

Türk milletini bilen bilir, bilmeyen milli mücadele yıllarını gözleri kızarana kadar okur ve öğrenir.

Milli güvenlik ihtiyaçlarımızın karşılanması konusunda ABD bilirkişi midir, onay makamı mıdır? Türkiye ABD'nin sömürge ülkesi midir? Bu pervasızlık, bu küstahlık, bu vandallık Türkiye düşmanlığının ayan beyan kıyıya vurma halidir.

Sayın Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin meşru egemenlik haklarını cesur bir şekilde savunmasından dolayı gönülden tebrik ediyor, MHP'nin ne pahasına olursa olsun yanlarında olacağını kararlı bir şekilde duyuruyorum."

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in tehditlerinin, sabırları taşırma noktasına getirdiğini belirten Bahçeli, "Türkiye'nin NATO üyeliğini sorgulayan, 'S-400'ü alırsanız ortaklığı riske atarsanız' diyen bu kovboy bilmelidir ki, 'al atını yap tımarını' diyeceğimiz günler inanıyorum ki, çok uzak değildir." diye konuştu. - "Cumhur İttifakı Türkiye'dir, 2023 müjdesidir" Gelişmelerin Türkiye'nin beka sorununun ne kadar derin ve geniş olduğunu gözler önüne serdiğine işaret eden Bahçeli, "Milli bekaya dudak bükenler, soruyorum sizlere, hala mı pişman değilsiniz? Hala mı ıslah olmadınız? Hala mı ne bekası diyerek hezeyan içindesiniz?

Kimin hangi belediyeyi aldığının esasen bir anlamı yoktur.

Türkiye kuşatılmışken, milli varlığımız, egemenlik haklarımız dört bir koldan taciz ve saldırı altındayken siyasi çetele tutmak, koltuk derdine düşmek şerefli bir davranış olamayacaktır." dedi. Milli bekanın her şeyin önünde olduğunu, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın beka duyarlılığının desteklendiğini belirten Bahçeli, şunları kaydetti: