Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

"Yüksek Seçim Kurulunun birkaç gün içinde bir karara varacağı anlaşılmaktadır. Parti olarak İstanbul'da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız. Elbette YSK'nin vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul'da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım."

Şaibeler ve organize usulsüzlüklerin vahim tartışmalara neden olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

Bahçeli, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul seçimlerinde pek çok kuşku ve karanlık noktanın olduğunu belirterek, sandık yolsuzluğu konusunda tevsik edilmiş iddiaların Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunulduğunu anımsattı.

- "Türkiye bir hukuk devletidir"

Bahçeli, CHP'li yöneticilerin YSK üyelerini tehdit eden sözleri ile aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadelerinin hukukun ihlali ve demokrasinin hazımsızlığı olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir. Neymiş, YSK üyeleri Kızılay'da gezemezlermiş. Bu üslup kabadır, yaralayıcıdır, tahammülsüzdür, bayağıdır. YSK'yi baskı altına almak, şantaj diline başvurmak CHP'nin içine düştüğü çaresizliğin ve telaşın eseridir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hakimlerin vicdan ve iradelerine ipotek koymak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir. CHP bu tarihi hatadan dönmelidir. CHP’li sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir."

- "AA çalışanlarına da geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum"

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı (AA) ofisinin de bulunduğu binayı hava harekatıyla vurmasına değinen Bahçeli, "İsrail ordusunun Gazze'de dünden itibaren başlattığı saldırılar masum insanların hayatlarını kaybetmesine neden olmuştur. Üstelik İsrail terörü, Anadolu Ajansının Gazze’deki binasını da hedef almıştır. İsrail saldırganlığını kınıyorum. Hayatlarını kaybeden mazlum Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Anadolu Ajansının çalışanlarına da geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, mübarek ramazan ayına ulaşıldığını da anımsatarak, Türk-İslam dünyasının ramazan ayını canı gönülden tebrik etti.

