İstanbul’da Şehir Dışına Seyahat ve Park ve Orman Yürüyüşü Yasaklandı

Toplantıda dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun NTV’de katıldığı özel yayındaki ‘‘Cumartesi ve Pazar günleri ormanlar, piknik alanlarında, sahil kenarlarında, ormanlarda, spor yapmak, koşmak da dahil olmak üzere piknik yapmak vb. yasaklanıyor. Hafta sonu için gelecek bu uygulama, valiler tarafından hafta içi de uygulanabilir’’ şeklindeki açıklaması da değerlendirildi.

Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan ve son 15 günde İstanbul’a gelmiş olup kalacak yeri olmayanlar bağlı bulundukları kaymakamlıklardan izin alarak seyahat edebilecek.

Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’da, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantıda, Cumartesi günü 17.00 itibariyle il dışına otobüs seferleri durduruldu.

İl İdare Kurulu toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin sokağa çıkma yasağı konusunda büyük bir kısıtlamanın uygulanması önerisinde bulunduğunu ancak gelinen aşamada izolasyon uygulama inisiyatifinin vatandaşın elinde olduğunu söyledi.

İmamoğlu, ‘‘İstanbul’da balık tutma, parklarda bulunma, topluca koşu yapılan alanlarda bu tür etkinliklerin yasaklanmasıyla ilgili kararlar alındı. Belgrad ormanı ve Boğazlar gibi sosyal mesafenin korunamadığı topluca koşu yapma alanlarındaki hallerin kısıtlanmasıyla ilgili kararlar. Sokağa çıkma zorunluluğu varmış gibi hareket etme size kalıyor. Lütfen herkes kendisini izole etsin. Geç kalınmaması gerekiyor’’ dedi.

60. Yıl Parkı ve Özgürlük Parkı kapalı

İstanbul’un Anadolu yakasındaki en büyük parklardan biri olan Göztepe 60. Yıl Parkı’nın tüm girişleri kapatıldı. Yine Kadıköy’de bulunan Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nın giriş kapısı açık. Ancak parkta görevli güvenlik görevlileri, içeri girmek isteyenleri, ‘‘Aldığımız talimat gereği sizin girişinizi engellemiyoruz ama girdiğinizi polise haber vermek zorundayız. Onlar gelip size ceza yapabilirler. Ama bu cezanın miktarının ne olduğunu bilmiyoruz’’ diye uyarıyor.