İstanbul’da Şehir Dışına Seyahat ve Park ve Orman Yürüyüşü Yasaklandı

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge sonrası Türkiye’deki tüm kentlerde önce İl İdare Kurulu ardından Pandemi Kurulu toplantıları yapıldı.
Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’da, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yapılan toplantıda, Cumartesi günü 17.00 itibariyle il dışına otobüs seferleri durduruldu.
Kararın yalnız birkaç istisnası var.
Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan ve son 15 günde İstanbul’a gelmiş olup kalacak yeri olmayanlar bağlı bulundukları kaymakamlıklardan izin alarak seyahat edebilecek.
İl İdare Kurulu’nda deniz kenarları, parklar, ormanlar yürüyüşe kapatılması kararı alındı
Toplantıda dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun NTV’de katıldığı özel yayındaki ‘‘Cumartesi ve Pazar günleri ormanlar, piknik alanlarında, sahil kenarlarında, ormanlarda, spor yapmak, koşmak da dahil olmak üzere piknik yapmak vb. yasaklanıyor. Hafta sonu için gelecek bu uygulama, valiler tarafından hafta içi de uygulanabilir’’ şeklindeki açıklaması da değerlendirildi.
İl İdare Kurulu toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisinin sokağa çıkma yasağı konusunda büyük bir kısıtlamanın uygulanması önerisinde bulunduğunu ancak gelinen aşamada izolasyon uygulama inisiyatifinin vatandaşın elinde olduğunu söyledi.
İmamoğlu, ‘‘İstanbul’da balık tutma, parklarda bulunma, topluca koşu yapılan alanlarda bu tür etkinliklerin yasaklanmasıyla ilgili kararlar alındı. Belgrad ormanı ve Boğazlar gibi sosyal mesafenin korunamadığı topluca koşu yapma alanlarındaki hallerin kısıtlanmasıyla ilgili kararlar. Sokağa çıkma zorunluluğu varmış gibi hareket etme size kalıyor. Lütfen herkes kendisini izole etsin. Geç kalınmaması gerekiyor’’ dedi.
60. Yıl Parkı ve Özgürlük Parkı kapalı
İstanbul’un Anadolu yakasındaki en büyük parklardan biri olan Göztepe 60. Yıl Parkı’nın tüm girişleri kapatıldı. Yine Kadıköy’de bulunan Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nın giriş kapısı açık. Ancak parkta görevli güvenlik görevlileri, içeri girmek isteyenleri, ‘‘Aldığımız talimat gereği sizin girişinizi engellemiyoruz ama girdiğinizi polise haber vermek zorundayız. Onlar gelip size ceza yapabilirler. Ama bu cezanın miktarının ne olduğunu bilmiyoruz’’ diye uyarıyor.
Ancak henüz bu kararlar tamamen uygulama aşamasına geçmiş değil.
Sokak hayvanları ne olacak?
Yine Kadıköy ilçesinde bulunan Kalamış Parkı’nda bazı vatandaşlar yürüyüş yapıyor. Bazıları ise parkta bulunan sokak hayvanlarını besliyor.
VOA Türkçe’nin konuştuğu bir İstanbullu, ‘‘Gördüğünüz gibi parkta bir ben varım. Pek fazla kimse yok. İleride çocuklarını gezdiren bir anne baba da gördüm. Başka kimse yok. Ben buraya gelmezsem bu hayvanları kim besleyecek bunu düşünen var mı acaba’’ dedi. Fenerbahçe Burnu’nda bulunan Fenerbahçe Parkı’nın girişindeki sokak kedileri de unutulmamış. İki kadın ellerinde kedi mamalarıyla beslediler ancak VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlamadılar.
Köpeğini gezdiren ve isminin Ali olduğunu söyleyen bir başka semt sakiniyse alınan kararları tasvip ettiğini söylerken insanların, dikkatli bir şekilde kısa yürüyüşler yapmasının yasaklanmaması gerektiğini ifade etti.