İstanbul’da şehitler için mevlit okundu

İstanbul Valiliği tarafından görevleri başında şehit olan personeller için Dolmabahçe Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Mevlide İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da katıldı.

İstanbul Valiliği tarafından kent genelinde görev yaparken şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, Polis memurları Ali Ulaş ve Servet Aslan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü personeli Eren Bursa için Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camii’nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ile birlikte çok sayıda jandarma, emniyet, zabıta personeli ve şehit yakınları da katıldı. İkindi namazı öncesi gerçekleştirilen program, Mevlid-i Şerif okunmasıyla başladı. Okunan mevlidin ardından ikindi namazı kılındı. Namaz sonrası cami imamı tarafından hayatını kaybeden şehitler için dua edildi.

İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen programda şehit yakınlarına, personeller ve vatandaşlara lokma ve pilav da dağıtıldı.

