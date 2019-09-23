İstanbul'da şehitler için mevlit okutuldu

İSTANBUL (AA) - Polis memurları Servet Arslan ve Ali Ulaş, Jandarma Çavuş Ali Cenk Yenier ve zabıta memuru Eren Bursa için mevlit okutuldu.

İstanbul Valiliği himayesinde Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde düzenlenen mevlitte Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra şehitler için dua edildi.

Mevlithanların Mevlid-i Şerif okuduğu mevlite İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra çok sayıda polis, jandarma ve zabıta görevlisi de katıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara mevlit şekeri ve lokma dağıtıldı.

Polis Memuru Servet Arslan, Tem Otoyolu Kuzey Hasdal Viyadük girişinde denetim görevini yaparken, kaza yapan başka bir aracın sürüklenerek çarpmasıyla, Polis Memuru Ali Ulaş da Samandıra gişelere yakın bölgede motosikletin yolda kayması sonucu şehit olmuştu.

Jandarma Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier İstanbul Havalimanı yolu üzerinde devriye görevi sırasında, zabıta memuru Eren Bursa da Beykoz Kavacık Elmalı Otoyolu'nda kaza geçirerek şehit olmuştu.

