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İstanbul'da selde ölen 'Cici Baba' Ordu'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 15:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da etkili olan sağanakta, uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden, 'Cici Baba' olarak bilinen, evsiz Sezai Güdek (59), memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da selde ölen 'Cici Baba' Ordu'da toprağa verildi

Nedim KOVAN/KUMRU (Ordu), (DHA) - İSTANBUL'da etkili olan sağanakta, uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında hayatını kaybeden, 'Cici Baba' olarak bilinen, evsiz Sezai Güdek (59), memleketi Ordu'nun Kumru ilçesinde toprağa verildi. Ailesi, cenazede, Güdek'e çok yardımsever olduğu için 'Cici Baba' denildiğini söyledi.
İstanbul'da, pazar günü etkili olan sağanak sırasında, uyuduğu Unkapanı Köprüsü altında sele kapılıp, hayatını kaybeden, 'Cici Baba' lakaplı Sezai Güdek'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak, memleketi Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ne getirildi. Güdek için öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Sezai Güdek'in kardeşleri, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçova ve çok sayıda katıldı.
Kardeşinin 13 yaşlarındayken, Kumru'dan ayrılarak, İstanbul'a gittiğini belirten ağabey Cevat Güdek (62), yıllardır sokaklarda yaşadığını söyledi. Kardeşinin yardımsever biri olduğunu anlatan Güdek, "Ben kış mevsimini İstanbul'da geçiriyorum. Ağabeyim özgür biriydi. Kendi isteği doğrultusunda hep sokaklarda kalıyordu. Yardımsever biriydi, herkese yardım etmek istiyordu. Kışları soğuk olduğunda, çok kar yağdığında, gelip benim yanımda kalıyordu. Ancak kendisi sokaklarda kalmayı sevdiği için dışarıda kalıyordu. Hiç evlenmedi. İstanbul'da yağan yağmur ardından karakoldan polis beni aradı, kardeşimin ağır hasta olduğun söyledi. Ağır hasta, deyince ben zaten anladım hatta 'Köprüde bulunan cenaze onamı ait' diye sordum. Polis arkadaş maalesef dedi. İstanbul'da oğlum vardı, onu teşhise gönderdim. Ben Ordu'daydım burada. Onlar teşhis etti, cenazeyi aldı, buraya getirdi. Yardımlaşmayı severdi" dedi.
Sezai Güdek'in akrabası olan Yüksel Oyun ise "Kendisi dayımın oğlu oluyordu. 'Cici Baba' lakabını sonradan duyduk. Yardımsever olduğu için bu lakabı takmışlar. Uzun yıllar önce buradan gitti, İstanbul'da mekan edindi. Televizyonda vefatını öğrendik. Yalnız yaşamayı seviyordu, kışın ağabeyinin yanına giderdi. Yazları Taksim, Kasımpaşa civarındaydı. Biz de gençliğimizde onun yanına gittik. İstanbul'da bize sahip çıkmıştı. Evde, otelde kalıyordu, yazları dışarıda kalmayı seviyordu. İyi bir insandı" diye konuştu.
Sezai Güdek'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından dualarla Kayabaşı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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İstanbul'da selde ölen 'Cici Baba' Ordu'da toprağa verildiİstanbul'da selde ölen 'Cici Baba' Ordu'da toprağa verildiİstanbul'da selde ölen 'Cici Baba' Ordu'da toprağa verildiİstanbul'da selde ölen 'Cici Baba' Ordu'da toprağa verildi

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