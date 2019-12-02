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İstanbul'da, servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 17:13 | Son Güncelleme

İstanbul'da, servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da, servis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Polonezköy istikametinde seyir halindeki Mustafa K'nin kullandığı 34 ZZ 6017 plakalı servis aracı, henüz bilinmeyen nedenle ters şeride geçen ve sürücüsü öğrenilemeyen 16 YE 804 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobilde bulunan ve yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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Beykoz Kaza

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