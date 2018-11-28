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İstanbul'da "siber dolandırıcılık" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 15:34 | Son Güncelleme

Kendilerini yardım kuruluşu çalışanı olarak tanıtıp, telefonla aradıkları kişilerden aldıkları 2 milyon lirayı eğlence mekanlarında harcadıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 kişiden 4'ü tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 31 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini yardım kuruluşu çalışanı olarak tanıtan bir şebekenin, telefonla aradıkları kişileri dolandırarak haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, dolandırdıkları kişilerden elde ettikleri 2 milyon lirayı eğlence mekanlarında harcadıkları iddiasıyla 31 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 66 diz üstü bilgisayar, 49 cep telefonu, 50 sim kart, 12 hard disk ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 26'sı adli kontrol şartıyla, 1'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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siber dolandırıcılık istanbul operasyon

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