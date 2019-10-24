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İstanbul'da "siber dolandırıcılık" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Başkalarına ait kredi ve banka kartlarını kopyalayarak 1 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvuran bazı kişiler, kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini bildirerek şikayetçi oldu.

Çalışma başlatan ekipler, bazı restoran ve marketler ile motosikletli kuryelerde bulunan pos cihazlarına yerleştirilen aparatlar üzerinden 300 kişinin kredi ve banka kartı bilgilerini kopyalayan şüphelilerin, 1 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Soruşturma kapsamında geçen hafta kentte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş banka ve kredi kartları, pos cihazı kopyalama düzenekleri, kamera düzeneği, çok sayıda sahte plastik kart ve hard disk ile bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
siber dolandırıcılık

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