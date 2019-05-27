HABER

İstanbul'da sıcak hava manzaraları

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:22 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK - İbrahim MAŞE - İstanbul DHA  - İSTANBUL'da hava ısınmaya başladı.

İstanbul'da sıcak hava manzaraları

Gökhan ÇELİK - İbrahim MAŞE - İstanbul DHA - İSTANBUL'da hava ısınmaya başladı. Sıcaktan bunalanlar sahillere akın etti.
İstanbul'da bugün hava hissedilir derecede ısınmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla birlikte ülkemizde sıcaklıkların hissedilir şekilde (5-10 derece) artması bekleniyor. Özellikle Salı gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıkların Mayıs ayı extrem değerlerine ulaşacağı tahmin ediliyor" demişti.
İstanbul'da hava sıcaklığı 30 dereceyi buldu. Sıcak hava nedeniyle çok sayıda kişi, boğaz kıyısına akın etti. Kimi denize girerek serinlerken kimi ise ağaç gölgesinde yattı.
Meteoroloji'nin açıklamasında, "Beklenen sıcak havayla birlikte güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arasında başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışına direkt maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak için önlem almaları önem arz etmektedir" ifadeleri de yer almıştı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da sıcak hava manzaralarıİstanbul'da sıcak hava manzaralarıİstanbul'da sıcak hava manzaralarıİstanbul'da sıcak hava manzaraları

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Enerji Bakanı Dönmez: Seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri almış durumdayızEnerji Bakanı Dönmez: Seçim sürecini riske atmayacak şekilde tüm tedbirleri almış durumdayız
Çanakkale'de AK Parti'den '27 Mayıs' açıklamasıÇanakkale'de AK Parti'den '27 Mayıs' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Bursa'da bin polisle dev operasyon

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

Ünlü oyuncu böyle veda etti! 'Çok iyiydik'

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

29 ilde NARKONET-4 operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polisin ilk sözleri

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Yolu kısaltmak isterken hastanelik oldu

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Darbecileri ele veren ses kayıtları

Anne ve babasını siyanürle öldüren üniversiteli, hastaneye sevk edildi

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Yeni gelişme

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Kendisini bıçaklayan kadını hastaneden çıkınca tüfekle vurdu

Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar

Yeni askerlik sisteminin getirdiği avantajlar

Diyarbakır'da korkunç pusu! Uzun namlulu tüfeklerle taradılar: Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.