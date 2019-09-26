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İstanbul'da şiddetli deprem

26.09.2019 14:24 | Son Güncelleme

İstanbul'da 5.

7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğu belirtildi.İstanbul'da bugün art arda deprem meydana geldi. Son depremin büyüklüğünün 5.7 olduğu açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, depremin Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 13:59 sıralarında meydana geldiğini belirterek büyüklüğünün 5.7 olduğunu kaydett. Depremin derinliği 12,6 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi Marmara Denizi Silivri açıklarında sabah saatlerinde de 3.1, 3.7 ve 3.6 şiddetinde, Akdenizde de 3.2 ve 3.3 şiddetinde depremler olduğunu duyurmuştu.

DW/SSB, HT

©Deutsche Welle Türkçe

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