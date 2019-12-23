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İstanbul’da şiddetli lodos etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 10:23 | Son Güncelleme

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden şiddetli lodos, bazı vapur ve şehir hatları seferlerinin iptal olmasına neden oldu.

İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırarak devam eden şiddetli lodos, bazı vapur ve şehir hatları seferlerinin iptal olmasına neden oldu. Sarayburnu ve Beşiktaş sahilde dev dalgalar kıyıyı döverken, bazı vatandaşlarında lodosa rağmen yürüyüş yaptığı görüldü.

Metoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan lodos etkisini arttırarak devam ediyor. Şiddetli lodos nedeniyle bazı BUDO ve İDO seferleri durdurulurken, şehir hatlarında da iptaller yaşandı. Ulaşım için deniz yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar, iptal olan seferler nedeniyle kara yolunu kullanmak zorunda kaldı. Sarayburnu ve Beşiktaş sahilde dev dalgalar kıyı dövdü. Şiddetli rüzgara rağmen Sarayburnu sahilde bazı vatandaşların yürüyüş yapmaya devam ettiği görüldü.

"Havalar bizi şaşırtmaya devam ediyor"
Hava koşullarının kendini şaşırttığını söyleyen Emir Ali Ekşioğlu,” Havalar bizi şaşırtmaya devam ediyor. Geçen hafta güneşliydi. Bu hafta yağmurlu. Her yerde hastalık olmaya başladı. Hazırlıklı değildim. Öyle bir mont aldım çıktım. Şu an pek soğuk değil ama akşama doğru soğuk olabilir. Her şeye hazırlıklı olsunlar. Çantalarına montlarına koysunlar” dedi.

"Duvar kenarlarından geçmesinler"
Vatandaşlara duvar kenarlarında yürümesinler diyen Mustafa Tomruk, “Normal, bu mevsimlerde olur böyle lodoslar. Vatandaşlar kendilerine dikkat etsin. Duvar kenarlarından geçmesinler. Üzerine her an bir şey düşebilir” diye konuştu.

Şehir Hatlarında iptal edilen seferler: saat 08:45’da Bostancı-Karaköy, saat 08:45’da Karaköy-Bostancı, 07:50 Kadıköy-Sarıyer, 07:30 Beşiktaş-Adalar, 07:55 Bostancı-Karaköy, 07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 07:45 Karaköy-Bostancı, 06:55 Bostancı-Karaköy, 02:00, 04:45 Bostancı-Büyükada, 00:00, 03:10, 05:55 Büyükada-Bostancı

İDO’da iptal edildiği duyurulan seferler ise şöyle; saat 07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, saat 07:40 Bostancı-Beşiktaş , saat 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

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