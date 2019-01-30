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İstanbul’da şiddetli rüzgar etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:08 | Son Güncelleme

İstanbul’da sabah saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

İstanbul’da sabah saatlerinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle İDO’nun bazı seferleri iptal edildi.
İstanbul’da etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana gelirken, sabah işe giden vatandaşları olumsuz etkiledi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara Denizi’ndeki olumsuz hava koşulları sebebiyle şehir içi ve Bursa’ya düzenlenen bazı seferlerini iptal etti.
İDO resmi internet sayfasında yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Bostancı-Beşiktaş 08.50 seferi, Beşiktaş-Bostancı 08.10 seferi, Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 08.45 seferi iptal edildi” denildi.
Bursa, Yalova ve Bandırma’ya yapılan bazı seferlerin de iptal edildiği belirtilen açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle Yenikapı-Yalova 07.45 seferi, Bostancı-Yenikapı-Bandırma 18.45 seferi, Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bursa 09.50 seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

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