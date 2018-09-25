İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor 1

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi Ali Fuat Baş Kesen Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Araç sahibinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın içerisinde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.
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