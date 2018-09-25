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İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 07:18 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor-2

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde başlayan rüzgar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yer yer yağmurunda etkili olduğu şiddetli rüzgar fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07:45 ve 10:45'de yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

(FOTOĞRAFLI)

İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor-2İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor-2İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor-2

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