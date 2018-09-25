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İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 06:18 | Son Güncelleme

  İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

*Şiddeti rüzgarın etkisiyle Bayrampaşa'da park halindeki bir otomobilin üzerine ağaç devrildi.

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA)
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi Ali Fuat Baş Kesen Sokak'ta park halindeki bir otomobilin üzerine şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Araç sahibinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Aracın içerisinde kimsenin olmaması olası bir can kaybını önlerken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Devrilen ağaçtan görüntü
-Araçtan görüntü
-İtfaiye aracından görüntü
-Genel ve detaylar

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