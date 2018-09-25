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İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜYOR-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 06:51 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHA
İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Akşam saatlerinde başlayan rüzgar sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yer yer yağmurunda etkili olduğu şiddetli rüzgar fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
İDO da olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07:45 ve 10:45'de yapılması planlanan Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerini iptal ettiğini açıkladı.

Görüntü dökümü:
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-Rüzgarda sallanan ağaçlar
-Dalgalı denizden görüntü
-Yolda yürüyen vatandaşlar
-Yağmurdan görüntü
-Genel ve detaylar

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Dikkat! Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildiDikkat! Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi
İstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyorİstanbul'da şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor
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