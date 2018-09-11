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İstanbul'da şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 16:55 | Son Güncelleme

Sağanak nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde gecikmeler yaşanıyor - Riyad-İstanbul seferini yaparken Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında yıldırım isabet eden tarifeli uçak, kontrol için hangara alındı

İSTANBUL (AA) - Şiddetli yağış dolayısıyla Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde gecikmeler yaşanıyor.

Kentte etkili olan sağanak ve elektrik yüklü bulutlar nedeniyle uçaklar Atatürk Havalimanı'na inmekte zorlanıyor. Bazı uçaklar havada bir süre tur attıktan sonra piste indi.

Kalkış yapmak için pist başında bekleyen bazı uçaklar da bekleme nedeniyle azalan yakıtlarını doldurmak için sıraya girdi. Bu nedenle planlanan seferler aksadı.

- Yıldırım isabet eden uçak bakıma alındı

Bu arada, özel bir havayolu şirketinin Riyad-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağına Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında yıldırım isabet etti.

Havalimanına sorunsuz inen uçak, kontrol için hangara alındı.

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